Manisa'da evde çıkan yangında 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. ısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde tek başına yaşayan Şükrü Özdil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Piyadeler Mahallesi'nde Şükrü Özdil'in (90) yaşadığı tek katlı bağ evinden alevlerin yükselmesi sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde tek başına yaşayan Şükrü Özdil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa da evde çıkan yangında 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti 1

YAŞLI ADAM YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Feci olayı anlatan Piyadeler Mahalle Muhtarı İsa Bilgiç, "Şükrü amcamız tek başına yaşayan vatandaştı. Çoluğu çocuğu arada gelir giderlerdi. Şükrü amcam bir saat önce kahvenin önündeymişmiş, evinde ne yaptığını bilen yok, yangını gören yok. Allah mekanını cennet etsin. Evi yandı. Biz yangını duyar duymaz geldik. Ama Şükrü amcamızın evde olduğunu bilen yoktu. Kimisi kahvede dediler, kimisi yola çıktı dediler, ama Şükrü amcam da evdeymiş" dedi.

Manisa da evde çıkan yangında 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim Tünelleri trafiğe açıldıKaradeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim Tünelleri trafiğe açıldı
Denizli’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralıDenizli’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

