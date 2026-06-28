Manisa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Gördes ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait plakası henüz öğrenilemeyen Aziz Aydın (36) yönetimindeki kamyon ile Baki Aksoy (58) idaresindeki kamyon Çaykenarı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüleri Aydın ve Aksoy yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aziz Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aksoy ise müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA