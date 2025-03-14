Manisa'da feci kaza! Park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Salihli-Köprübaşı kara yolunun Taytan Mahallesi mevkisinde Y.E. (72) yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİYİ İTFAİYE ARAÇTAN ÇIKARDI

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Menekşe Ertuğrul'un (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Y.E. ile D.S. (45) ve H.Ş.S. (6), Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Y.E. ile H.Ş.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Menekşe Ertuğrul'un cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır