Manisa'da feci kaza! Trafik polisi aracı tıra çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde trafik polisi aracının tıra çarpması sonucu bir polis şehit oldu biri de ağır yaralandı.

Manisa'da feci bir kaza yaşandı. Trafik polisi aracı TIR'a çarptı. Bir polis şehit oldu biri de ağır yaralandı.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Hatice Önal ile Ali Barut'un bulunduğu trafik aracı önündeki tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan polis memurlarından Ali Barut'un şehit olduğu öğrenilirken polis memuru Hatice Önal ise ağır yaralı olarak önce Alaşehir Devlet Hastanesine ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Polis memuru Hatice Önal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, şehit polis memuru Ali Barut'un Manisa'nın Salihli ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

