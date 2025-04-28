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Manisa'da hava durumu nasıl olacak? Manisa 28 Nisan Pazartesi hava durumu!

Manisa 28 Nisan Pazartesi dava durumu belli oldu. Manisa'da bugünkü hava durumu raporuna göre hava 22°C, gece ise 10°C civarında olacak.

Manisa'da hava durumu nasıl olacak? Manisa 28 Nisan Pazartesi hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Manisa'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu 22°C, gece ise 10°C civarında olacak. Hava açık kalacak. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının sonlarına tipik olarak görülen değerlerdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle öngörülmektedir:

  • 29 Nisan Salı: Gündüz 22°C, gece 10°C; hava açık.
  • 30 Nisan Çarşamba: Gündüz 23°C, gece 11°C; hava açık.
  • 1 Mayıs Perşembe: Gündüz 23°C, gece 12°C; parçalı bulutlu.
  • 2 Mayıs Cuma: Gündüz 23°C, gece 12°C; yağmurlu.
  • 3 Mayıs Cumartesi: Gündüz 24°C, gece 12°C; parçalı bulutlu.
  • 4 Mayıs Pazar: Gündüz 23°C, gece 12°C; yağmurlu.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20-24°C arasında değişecek. Yağışlı günler de olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler tercih edin. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Dışarıda vakit geçirirken güneş ışığından korunmak için uygun önlemler almak faydalıdır.

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hava durumu Manisa
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