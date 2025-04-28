Manisa'da hava durumu nasıl olacak? Manisa 28 Nisan Pazartesi hava durumu!

Manisa'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu 22°C, gece ise 10°C civarında olacak. Hava açık kalacak. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının sonlarına tipik olarak görülen değerlerdir.
Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle öngörülmektedir:
Bu dönemde hava sıcaklıkları 20-24°C arasında değişecek. Yağışlı günler de olacak.
Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler tercih edin. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Dışarıda vakit geçirirken güneş ışığından korunmak için uygun önlemler almak faydalıdır.
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