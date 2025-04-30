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Manisa'da hava durumu nasıl olacak? Manisa 30 Nisan Çarşamba hava durumu!

Manisa 30 Nisan Çarşamba hava durumu tahminleri açıklandı. Bugün Manisa'da hava durumu açık olacak.

Manisa'da hava durumu nasıl olacak? Manisa 30 Nisan Çarşamba hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Manisa'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin mevsim normallerine uygundur.

1 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığı yine 23°C olacak. Gece sıcaklığı ise 12°C olacak. Hava parçalı bulutlu hale gelecek. 2 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 12°C olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 12°C olacak. Hava parçalı bulutlu olmaya devam edecek. Yağışlı günlerin ardından hava sıcaklıklarının hafifçe artması, bulutluluğun azalması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek yararlıdır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de sağlığınızı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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