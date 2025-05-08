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Manisa'da hava durumu nasıl olacak? Manisa 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Manisa 8 Mayıs Perşembe hava durumu açıklandı. Manisa'da hava durumu güneşli olacak.

Manisa'da hava durumu nasıl olacak? Manisa 8 Mayıs Perşembe hava durumu!
Sedef Karatay

Manisa'da 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, bölge halkı için keyifli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 13°C'ye kadar düşecek. Bu değerler, Mayıs ayının ortalama sıcaklıklarıyla uyumlu. Manisa'da Mayıs ayında ortalama yüksek sıcaklık 24.4°C, düşük sıcaklık ise 12.3°C'dir.

Gelecek günlerde, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 9 Mayıs Cuma günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 31°C'ye kadar yükselecek. 10 Mayıs Cumartesi günü ise yüksek bulutlar arasında güneşin görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 28°C civarında olacak. Bu günlerde gece sıcaklıkları 14°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve keyifli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız yararlı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabileceğinden, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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