Manisa'da korku dolu anlar! Tır küle döndü

Yangın saat, 12.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 kara yolu Kovukdere Rampaları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Azerbaycan uyruklu M.T. idaresindeki tır, Kovukdere mevkiine geldiğinde henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Aracından duman çıktığını gören tır şoförü aracını yol kenarında bulunan cepte durdurdu. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Alev alan tır kullanılamaz hale gelirken tırın sürücüsü yangını yara almadan atlattı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır