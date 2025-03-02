HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Manisa'da korku dolu anlar! Tır küle döndü

Manisa'da korku dolu anlar! Tır küle döndü

02.03.2025 16:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi. Tırın şoförü ise yangını yara almadan atlattı.

Manisa'da korku dolu anlar! Tır küle döndü

Yangın saat, 12.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 kara yolu Kovukdere Rampaları’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Azerbaycan uyruklu M.T. idaresindeki tır, Kovukdere mevkiine geldiğinde henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

AW403681_03

Aracından duman çıktığını gören tır şoförü aracını yol kenarında bulunan cepte durdurdu. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Alev alan tır kullanılamaz hale gelirken tırın sürücüsü yangını yara almadan atlattı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Bakan Kacır açıkladı! Antarktika'da 'Yakın Uzay Gözlem İstasyonu' kurulduBakan Kacır açıkladı! Antarktika'da 'Yakın Uzay Gözlem İstasyonu' kuruldu
110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar
Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa Tır alev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi

Dilek İmamoğlu eşi için kırmızı çizgiyi çekti: "İşte o zaman 'sakın' derim"

Dilek İmamoğlu eşi için kırmızı çizgiyi çekti: "İşte o zaman 'sakın' derim"

Lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmişler! Uyurken yakalandı: 15 milyon liralık esrar ele geçirildi

Lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmişler! Uyurken yakalandı: 15 milyon liralık esrar ele geçirildi

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.