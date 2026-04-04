Manisa’da motosiklet denetimi: 540 sürücüye, 3 milyon 800 bin TL ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı motosiklet denetimlerinde, kurallara uymayan 540 motosiklet ve sürücüsüne toplam 3 milyon 885 bin 227 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında 25 motosiklet ise trafikten men edildi.

Manisa’da motosiklet denetimi: 540 sürücüye, 3 milyon 800 bin TL ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 1-3 Nisan tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi.

Manisa’da motosiklet denetimi: 540 sürücüye, 3 milyon 800 bin TL ceza 1

MANİSA EMNİYETİ'NDEN MOTOSİKLET DENETİMİ

Manisa merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen ve 28 ekip ile 52 personelin görev aldığı uygulamada, toplam 2 bin 124 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kusurlu görülen 540 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden işlem yapıldı. Denetimlerde kask takmadığı belirlenen 290 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 42 araç muayenesiz olması, 32 sürücü ehliyetsiz olması, 11 sürücü ise yetersiz ehliyet kullanması nedeniyle ceza aldı.

Manisa’da motosiklet denetimi: 540 sürücüye, 3 milyon 800 bin TL ceza 2

PARA CEZASI KESİLDİ

Ayrıca, yaya yollarında motosiklet kullanan 17 sürücü ile ehliyeti geri alındığı halde direksiyon başına geçen 3 şahsa da idari para cezası kesildi.Diğer kanun maddeleriyle birlikte toplamda 3 milyon 885 bin 227 TL idari para cezasının uygulandığı denetimlerde, 25 araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Uşak Belediyesi'nde seçim sonucu belli oldu! Özkan Yalım tutuklanmıştıSon dakika | Uşak Belediyesi'nde seçim sonucu belli oldu! Özkan Yalım tutuklanmıştı
Prof. Dr. Yalçın Küçük'ten acı haberProf. Dr. Yalçın Küçük'ten acı haber

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

En Çok Aranan Haberler

