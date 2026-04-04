Manisa’da motosiklet denetimi: 540 sürücüye, 3 milyon 800 bin TL ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 1-3 Nisan tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi.

MANİSA EMNİYETİ'NDEN MOTOSİKLET DENETİMİ

Manisa merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen ve 28 ekip ile 52 personelin görev aldığı uygulamada, toplam 2 bin 124 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kusurlu görülen 540 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden işlem yapıldı. Denetimlerde kask takmadığı belirlenen 290 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 42 araç muayenesiz olması, 32 sürücü ehliyetsiz olması, 11 sürücü ise yetersiz ehliyet kullanması nedeniyle ceza aldı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ayrıca, yaya yollarında motosiklet kullanan 17 sürücü ile ehliyeti geri alındığı halde direksiyon başına geçen 3 şahsa da idari para cezası kesildi.Diğer kanun maddeleriyle birlikte toplamda 3 milyon 885 bin 227 TL idari para cezasının uygulandığı denetimlerde, 25 araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır