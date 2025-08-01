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Manisa'da operasyon! 5 binin üzerinde sentetik ecza hapı ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 binin üzerinde sentetik hap ele geçirilirken, 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Manisa'da operasyon! 5 binin üzerinde sentetik ecza hapı ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu ilk olarak 31 Temmuz günü H.Ş. (25) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. (24) ve E.C.T. (22) isimli şahısların da 1 Ağustos günü kullandıkları araçlarda arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda toplam 5 bin 235 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Ş. ve E.K. tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Soruşturmanın jandarma tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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