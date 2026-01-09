HABER

Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil İnan (63) hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir – Ankara kara yolu Avşar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. N.G. (61) idaresindeki 35 HLG 79 plakalı TIR ile kavşaktan dönmek isteyen Halil İnan yönetimindeki 28 DK 056 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Otomobilde sıkışan İnan, itfaiye erlerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralı İnan, ambulans ile kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TIR şoförü N.G.'yi gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

09 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA
Anahtar Kelimeler:
Manisa Tır kaza
