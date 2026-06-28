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Manisa'da trafik kazası! 6 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, özel halk minibüsünün şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası! 6 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman M., idaresindeki özel halk minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Süleyman M. ile minibüsteki 5 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme yaparken, minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması için başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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