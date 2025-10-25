HABER

Manisa'da trafik kazası! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde kavşaktan karşıya geçmek isteyen motosiklet ile bir aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'da trafik kazası! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara 300 Karayolu Körez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan karşıya geçmekte olan İbrahim Yılmaz (50) idaresindeki plakasız motosiklet ile D300 karayolunda Uşak istikametine seyir halinde olan M.F.K. (27) yönetimindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinde savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İzmir Ankara D300 Karayolu Uşak istikametine bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü M.F.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Manisa
