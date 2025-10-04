HABER

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı. Şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda kubar esrar, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 44 yaşındaki A.K.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 82,5 gram kubar esrar, 140 adet uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

