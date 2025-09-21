Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheliye yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 gram yüksek etkili uyuşturucu madde ile yakalanan Ş.O. gözaltına alındı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer operasyonda 42 adet sentetik ecza, 15 gram yüksek etkili uyuşturucu, 32 gram kenevir tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca, 36 adet 9 mm fişek, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, Ü.A. gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

