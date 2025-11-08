HABER

Manisa'da yangın! Alevlere teslim olan iki evde hasar oluştu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında aynı kişiye ait 2 ev, hasar gördü.

Manisa'da yangın! Alevlere teslim olan iki evde hasar oluştu

Yangın, saat 18.30 sıralarında Derbent Mahallesi’nde müstakil bir evde çıktı. İsmail Sarıca’ya (70) ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki aynı kişiye ait et katlı müstakil eve sıçradı. Alevleri fark eden Sarıca, komşularının da yardımıyla yanan evden tahliye edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 evde hasar oluştu. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Manisa
