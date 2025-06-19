HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa’da yasadışı kenevir ekim alanlarına sıkı denetim

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasadışı kenevir ekim alanlarının kontrolüne yönelik çalışmalarını yaz aylarının gelmesiyle birlikte hızlandırdı.

Manisa’da yasadışı kenevir ekim alanlarına sıkı denetim

Narkotik suçlarla mücadelede uzman ekipler, geçmiş yıllarda meydana gelen olayların yerlerini ve potansiyel ekim alanlarını analiz ederek yasadışı ekim yapılması muhtemel bölgeleri tespit etti. Tespit edilen alanlar, Asayiş timleri, Komando unsurları ve Narkotik timleri tarafından detaylı şekilde tarandı. Denetim faaliyetleri, havadan drone ve cayrokopter desteğiyle gerçekleştirildi. Havadan yapılan kontrollerle potansiyel alanlar gözlemlenirken, arazideki timler kritik bölgelere yönlendirildi. Yapılan çalışmalarla yasadışı kenevir ekiminin önlenmesinin hedeflendiği açıklandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kontrollerin sezon boyunca devam edeceği ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklamaİzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Çanakkale'de 37 kaçak göçmen ile 2 göçmen organizatör yakalandıÇanakkale'de 37 kaçak göçmen ile 2 göçmen organizatör yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Manisa jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kim 'ölüm fabrikası' için talimat verdi, uydu görüntülerine yansıdı

Kim 'ölüm fabrikası' için talimat verdi, uydu görüntülerine yansıdı

Orta Doğu'da tansiyon artarak devam ediyor! İran'dan yeni mesaj... ABD vurgusu dikkat çekti

Orta Doğu'da tansiyon artarak devam ediyor! İran'dan yeni mesaj... ABD vurgusu dikkat çekti

ABD'nin ardından şimdi de Çin! Savaşa dahil mi olacaklar?

ABD'nin ardından şimdi de Çin! Savaşa dahil mi olacaklar?

Fenerbahçe’de transfer operasyonu başlıyor! R. Madrid’in yıldızıyla ilk temas kuruldu

Fenerbahçe’de transfer operasyonu başlıyor! R. Madrid’in yıldızıyla ilk temas kuruldu

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Denizin rengi tamamen değişti! Hemen uyarı geldi, 3 ilin ismini verdi: Nüfuslarının azaltılması şart

Denizin rengi tamamen değişti! Hemen uyarı geldi, 3 ilin ismini verdi: Nüfuslarının azaltılması şart

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.