HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti.

Manisa'daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Kula yolu Gülpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Alaşehir yönüne seyir halinde olan Mehmet Fırat (69) yönetimindeki 45 KA 7524 plakalı Tofaş marka Kartal model otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Defalarca takla atan otomobil hurdaya döndü.

Manisa daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti 1

YAŞLI ÇİFT KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Mehmet Fırat ve eşi Mükrime Fırat’ı bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet ve Mükrime Fırat’ın cenazeleri Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa daki trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti 2

Kazada hayatını kaybeden çiftin Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

14 Ekim 2025
14 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bosna Hersek, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiBosna Hersek, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
İstanbul metrosunda korkunç olayİstanbul metrosunda korkunç olay
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.