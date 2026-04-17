Manisa'dan acı haber: Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

Olay 11.00 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre altyapı çalışmasında çalışan işçilerden Ramazan Küren (55), kazı çalışmasında kenara yığılan toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal’ın bizzat katıldığı olayda ekipler yaklaşık ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmalarıyla Ramazan Küren’in cansız bedenine ulaştı. Çalışmalar sırasında Ramazan Küren’in yakınları sinir krizi geçirirken Küren’in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Küren’in ölümü, yakınlarını ve çalışma arkadaşlarını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



