Manisa Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Mayıs 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu serin ve yağışlı. Sıcaklıklar gün boyunca 8 ile 14 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur bekleniyor. Nem oranı ise yüksek olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 6,68 kilometre hızla esiyor.

Manisa'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağışlı havada dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymeleri önemlidir. Islanmamaya özen göstermek gerekmektedir. Yüksek nem oranı terlemenin artmasına neden olabilir. Bu nedenle bol su içmek faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu daha ılıman olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında seyredecek. Hava parçalı bulutlu olacak. 3 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar 7 ile 10 derece arasında değişecek. Orta şiddetli yağmur bekleniyor. 4 Mayıs Pazartesi günü sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek de gerekmektedir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava koşullarına göre seyahat planlarınızı gözden geçirmek faydalı olacaktır.

