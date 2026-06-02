Manisa Hava Durumu! 02 Haziran Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Haziran 2026 Salı, Manisa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 33 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 14 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle güneşli. Hafif rüzgarlar hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da benzer hava durumu devam edecek. Çarşamba günü sıcaklık 18 ile 32 derece arasında olacak. Perşembe günü 19 ile 33 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Cuma günü ise sıcaklık 19 ile 33 derece olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli. Hafif rüzgarlar da hissedilecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmamak önemli. Şapka takmak ya da güneş koruyucu kullanmak faydalı olabilir. Bol su içmek de vücudun susuz kalmasını engeller. Hafif rüzgarlar olsa da rüzgarın yönünü ve hızını dikkate alarak plan yapmalısınız.

