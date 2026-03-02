Manisa Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi, Manisa'da hava durumu ılımandır. Keyifli bir gün bizi bekliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında. Gece ise 2 - 3 derece arasında seyredecek. Gökyüzü genellikle açıktır. Hafif rüzgarlar etkili olacaktır. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü, 3 Mart 2026, gündüz sıcaklığı 17 derece olacak. Gece sıcaklık 3 - 4 derece arasında düşecek. Çarşamba günü, 4 Mart 2026, gündüz 17 - 18 derece arasında olacak. Gece ise 2 - 3 derece arasında değişecek. Perşembe günü, 5 Mart 2026, gündüz sıcaklığı 16 - 17 derece olacaktır. Gece sıcaklığı yine 2 - 3 derece civarında seyredecek. Bu süreçte hava genellikle açık ve güneşli kalacaktır.

Ilıman hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Bu saatlerde uygun kıyafetler seçmeniz faydalı olacaktır. Yüksek nem oranını göz önünde bulundurmalısınız. Alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve açık kalacaktır. Gündüzleri açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunulacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği unutulmamalıdır. Buna uygun hazırlık yapmakta fayda vardır.