Manisa Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Hava sıcaklığının gündüz 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 15 - 16 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bu durum, Manisa'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Bugünkü hava durumu, açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 33 - 34 derece arasında değişecek. Gece 15 - 16 derece seviyelerinde kalacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu koşullar, günü daha da konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde sürecek. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklık 34 - 35 dereceye ulaşacak. Gece ise 15 - 16 derece civarında olması bekleniyor. 5 Haziran Cuma günü, sıcaklığın 32 - 33 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece 16 - 17 derece arasında değişiklik gösterecek. 6 Haziran Cumartesi günü, hava sıcaklığı 33 - 34 derece olarak öngörülüyor. Gece ise 17 - 18 derece olacak.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda, hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir.