Manisa Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi, Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 8-9, en yüksek ise 8-9 derece civarında olacak. Nem oranı %64.79. Rüzgar hızı 3 km/s seviyelerinde ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:19:27. Gün batımı ise 18:29:20 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 4 Ocak Pazar günü, sıcaklık 8-9 dereceden 13-14 dereceye yükselecek. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık, 8-9 dereceden 15-16 dereceye ulaşacak. 6 Ocak Salı günü, sıcaklık 9-10 dereceden 17-18 dereceye çıkacak. 7 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 11-12 dereceden 19-20 dereceye yükselecek. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bugün yağmurlu bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak. Hava sıcaklıkları artarken sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Kat kat giyinerek hazırlıklı olmakta fayda var.