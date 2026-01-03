HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 3 Ocak 2026 Cumartesi, hava durumu değişkenlik gösteriyor. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 8-9 derece civarında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak olacak. 4 Ocak'ta sıcaklık 13-14 dereceye çıkacak. Takip eden günlerde ise 19-20 dereceye kadar yükselecek. Bu süreçte dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem geliyor.

Manisa Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi, Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 8-9, en yüksek ise 8-9 derece civarında olacak. Nem oranı %64.79. Rüzgar hızı 3 km/s seviyelerinde ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:19:27. Gün batımı ise 18:29:20 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 4 Ocak Pazar günü, sıcaklık 8-9 dereceden 13-14 dereceye yükselecek. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık, 8-9 dereceden 15-16 dereceye ulaşacak. 6 Ocak Salı günü, sıcaklık 9-10 dereceden 17-18 dereceye çıkacak. 7 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 11-12 dereceden 19-20 dereceye yükselecek. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bugün yağmurlu bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak. Hava sıcaklıkları artarken sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Kat kat giyinerek hazırlıklı olmakta fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geliyor15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
Yalnız yaşıyordu! 93 yaşındaki kadın, yangında hayatını kaybettiYalnız yaşıyordu! 93 yaşındaki kadın, yangında hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.