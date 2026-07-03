Manisa Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gün boyunca sıcaklığın 36 - 37 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı ise %30 - %32 seviyelerinde bulunacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 4 - 5 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklık ve nem koşulları dikkat gerektiriyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkatli olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35 - 36 derece olacak. 5 Temmuz Pazar günü ise 33 - 34 derece civarında bekleniyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması önemlidir. Bol su tüketimi çok önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanılmalıdır. Güneş kremi de etkili bir koruma sağlayacaktır. Aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle serin ortamlarda bulunmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Manisa'daki hava durumu hakkında daha fazla bilgi almak için yerel hava durumu raporlarını takip etmek önerilir. Bu, güncel verileri öğrenmek için iyi bir yoldur.