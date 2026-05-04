Manisa Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Manisa'da hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 16 ile 17 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık 5 dereceye kadar düşebilir. Bu nedenle, sabah dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Öğle ve akşam saatlerinde hava daha ılıman olacak. Ancak akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava durumu daha ılıman bir seyir izleyecek. 5 Mayıs Salı günü hava sıcaklıkları 18 ile 19 derece arasında olacak. Hava az bulutlu olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıklar 22 ile 23 dereceye yükselecek. Bu günlerde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 7 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklıkları 25 ile 26 derece arasında olacak. Bu gün de hava az bulutlu olacak. Hava daha sıcak ve güneşli olacağı için, dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de önemlidir.

Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız da faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları arttığında güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmayı unutmayın.