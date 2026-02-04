Manisa Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Manisa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava genellikle açık olacak. Öğleden sonra bulutlanma artacak. Nem oranı %80 civarında seyredecek. Rüzgar saatte 5 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişken kalacak. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık 8 ile 16 derece arasında olacak. Bu gün hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklık 10 ile 15 derece arasında öngörülüyor. Bu gün hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 11 ile 17 derece arasında tahmin ediliyor. Bu gün şiddetli yağmurlu bir hava bekleniyor.

Değişken hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimlerine neden olabilir. Günün farklı saatlerine uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan koruyacaktır.

Manisa'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecektir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Günlük planlarınızı buna göre yapmak faydalı olacaktır.