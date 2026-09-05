Manisa Hava Durumu! 05 Eylül Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 5 Eylül Cumartesi günü hava ılımandır. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında olacaktır. Yazın son günlerinde sabah serin, gün içinde sıcak bir hava hâkimdir. Güneşin etkisiyle sıcaklıkların yükselmesi beklenmektedir. Yağış ihtimali günün ilerleyen saatlerinde düşmektedir. Bulutlu bir gökyüzü gün boyunca hissedilecektir. Hafif bir rüzgar da bu havaya eşlik edecektir.

Bugün açık ve güneşli bir gün geçireceksiniz. Hava durumu zaman zaman değişebilir. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklıklar düşecektir. Dışarıda vakit geçirirken bir ceket veya hafif bir üst giysi almak uygun olur. Belirli bir hava değişikliği olursa, bu duruma hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ısınmaya işaret ediyor. Sıcaklıkların 23-26 derece civarlarına ulaşması bekleniyor. Gündüz serinletici his verecek bir rüzgâr olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar yeniden düşecektir. ılık havada açık havada vakit geçirmek mümkündür. Ancak gökyüzüne dikkat etmekte fayda vardır. Bazı günlerde yerel yağış olasılığı gündeme gelebilir.

Böyle bir hava durumunda sağlığınızı korumak önemlidir. Sabah saatlerinde serin havalara hazırlıklı olunmalıdır. Gün içinde yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Yüksek sıcaklıklarda gölgede kalmak veya serin ortamlarda bulunmak akıllıca bir tercih olacaktır. Dışarıda uygun giysiler seçmek sağlığınızı artıracaktır.

Manisa'da 5 Eylül Cumartesi günü, yazın son günlerinin tadını çıkarmak için ideal bir hava var. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor. Dikkatli olmak gerektiği unutulmamalıdır. Dışarıda keyif dolu zamanlar geçirmenizi dilerim.