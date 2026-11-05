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Manisa Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'daki hava durumu 5 Kasım 2026'da ılımandır. Sıcaklıklar 19 ila 22 derece arasında değişecektir. Güneşli bir gün beklenirken, bulutların da arada bir görünmesi muhtemeldir. Dışarıda vakit geçirmek için hafif giysiler önerilmektedir. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların 18 dereceye düşmesi beklenmektedir. Hava değişimlerine karşı tedbirli olunarak plan yapılması akıllıca olacaktır. Ani hava değişiklikleri için hazırlıklı olmak gereklidir.

Manisa Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Manisa'daki hava durumu, 5 Kasım 2026 tarihinde ılımandır. Hava sıcaklıkları 19 ila 22 derece arasında olacaktır. Bu sıcaklık mevsim normlarına göre uygundur. Güneşli bir gün beklenmektedir. Zaman zaman gökyüzünde bulutlar görünmesi muhtemeldir. Özellikle öğle saatlerinde hava biraz daha sıcak hissedilebilir. Dışarıda vakit geçirilecekse hafif giysiler tercih edilmelidir. Bugünkü hava genel olarak keyifli geçecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Şu an için ılımlı bir hava hakimdir. Fakat sıcaklıkların 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum akşam saatlerinde serin hissettirebilir. Dışarı çıkacaklar, gün içinde hafif giysiler giymelidir. Akşam saatlerinde bir hırka veya ceket almakta fayda vardır. Ayrıca önümüzdeki günlerde yerel hava değişimlerine karşı tedbirli olunması önerilmektedir. Ani hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmak gereklidir.

Haftanın ilerleyen günlerinde Manisa'daki hava durumu değişken olabilir. Güneşli günler yaşanırken, kapalı ve yağışlı koşullar da görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 19 derece civarında olacaktır. Akşamları daha serin hissedilecektir. Yazın son günlerini uzatmak için önlemler almak önemlidir. Dışarıda geçireceğiniz zaman için bir şemsiye veya hafif yağmurluk almak iyi bir fikir olabilir. Havanın değişkenliğini göz önünde bulundurarak katmanlı giyinmek rahatlık sağlayacaktır.

Manisa'daki hava durumu sürekli değişim göstermektedir. Planlarınızı bu duruma göre yapmanız önemlidir. Uygun hazırlıkları almak akıllıca olacaktır. Böylece hem keyifli anlar yaşayacaksınız hem de havanın sürprizlerine karşı hazırlıklı olacaksınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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