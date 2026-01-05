Manisa Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 9 – 14 derece arasında olacak. Bu hava, gün boyunca hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık 9 – 10 derece civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

6 Ocak Salı günü alçak bulutlar ile hava durumu 10 – 17 derece arasında seyredecek. 7 Ocak Çarşamba günü ise kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12 – 18 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Genel olarak ılıman bir hava durumu bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceği için kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Yanınıza bir ceket almakta fayda var. Alçak bulutlu ve kısmen güneşli günlerde hafif bir güneş kremi kullanmanız önerilir.

Manisa'da 5 Ocak Pazartesi günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir hava durumu olacak. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemli.