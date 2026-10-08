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Manisa Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal fırsatlar sunuyor. Gün boyunca 20 derece dolaylarında sıcaklık ve güneşli bir atmosfer öne çıkıyor. Akşam saatlerinde hafif bulutlanmalar beklese de, dış mekan aktiviteleri için uygun bir iklim mevcut. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi ve yer yer yağışların görülmesi, açık hava planları yapacakları etkileyebilir. Bağışıklık sistemine karşı önlemler almak da gereken önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Manisa’da 8 Ekim Perşembe 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça keyifli. Şehirde karasal iklimin tadını çıkarabileceğiniz 20 derece civarında bir sıcaklık var. Gün içinde güneşli ve hafif rüzgarlı bir atmosfer bekleniyor. Bu hava, Manisa'nın doğal güzelliklerini gezmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Özellikle şehir parklarında yürüyüş yapmayı düşünenler, bu güzel havayı değerlendirebilir.

Hava durumu analizlerine göre, bugünkü hava sıcaklığının yanı sıra bulutluluk oranıyla da dikkat çekiyor. Hoş bir güneş ışığının gün boyunca etkisi sürecek. Akşam saatlerine doğru hafif bulutlanmalar yaşanabilir. Gün sonunda sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Bu durum açık alanlarda sosyalleşmek için ideal bir iklim yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Tahminlere göre, Manisa’da sıcaklıklar hafifçe düşecek ve 18 - 21 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki hafta boyunca güneşli hava ile birlikte yer yer hafif yağışlar görülebilir. Hava durumundaki bu değişiklikler, dış mekan aktivitelerinde planlama yapmak isteyenler için önemli. Bulutlu veya hafif yağmurlu günlerde açık havada vakit geçirecekler, uygun kıyafetleri ve dayanıklı ayakkabıları tercih etmeli.

Sonbahar geldiği için havalar serinleyecek. Mevsim geçişinin getirdiği grip ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarına dikkat edilmeli. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için önlemler almak akıllıca. Güneşli günlerde bol çiğ sebze ve meyve tüketmek, yeterli miktarda su içmek faydalı olacaktır. Bu, hem sıcak günlerde hem de serin havalarda vücut direncinizi artırır.

Manisa'da bu gün ve önümüzdeki günlerdeki hava durumu, doğa severler ile açık hava aktiviteleri için uygun imkanlar sunuyor. Havanın tadını çıkarın, ancak önlemleri ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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