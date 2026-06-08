Manisa Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığının 32 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Manisa'nın yaz havasını yansıtıyor. Aynı zamanda açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 31 derece civarında olması öngörülüyor. Hava koşullarının açık olacağı tahmin ediliyor. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 30 derece civarında olacak. Hava koşullarının açık olması bekleniyor. 11 Haziran Perşembe günü de hava sıcaklığının 32 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Gün ortasında güneş ışınları yoğun olacaktır. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysiler giymesi önerilmektedir. Uygun ayakkabılar giymek de önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmalarında yardımcı olur. Yağmurlu havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak da önemlidir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin önlemler alması gerekir. Bu sayede keyifli ve sağlıklı bir gün geçirebilirler.