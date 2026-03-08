HABER

Manisa Hava Durumu! 08 Mart Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 8 Mart 2026 tarihinde güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16 derece civarında seyrederken, bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirmek mümkün. 9 Mart'ta sıcaklık 17 derece, 10 Mart'ta ise 18 derece olacağı öngörülüyor. Gün içinde hafif kıyafetlerle dışarıda vakit geçirebilir, doğanın keyfini çıkarabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde ise bir ceket almak faydalı olacaktır.

Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklıkların 16 derece civarında olması bekleniyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığı ruh halinizi iyileştirir. Enerjinizi artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Mart Pazartesi günü sıcaklık 17 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı altında bir gün geçireceğiz. 10 Mart Salı günü sıcaklık 18 derece civarında bekleniyor. Bu havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Sabaha ve akşama çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün içinde rahat ve hafif kıyafetlerle dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

Manisa'da 7 Mart Cumartesi ve sonraki günlerde hava durumu elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

hava durumu Manisa
