Manisa Hava Durumu! 08 Mayıs Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 8 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 17 derece olacak. Rüzgar batıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %48, akşam %77 civarında. Bu koşullar, Manisa'da hava durumunu keyifli kılıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 9 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 24 dereceye yükselecek. 10 Mayıs Pazar günü ise 26 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar dışarıda vakit geçirmek için ideal.

Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek vücudunuzu susuz kalmaktan koruyacak. Hafif ve rahat kıyafetler tercih ederek sıcak havada konforlu hissedebilirsiniz. Rüzgar batıdan eseceği için hafif bir ceket bulundurmanız iyi bir fikir olabilir.

