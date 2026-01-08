Manisa Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Günün ilerleyen saatlerinde şiddetli yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar ise 14 ile 9 derece arasında değişecek. Günün ilk saatlerinde hava sakin görünecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu koşullara dikkat etmek önemlidir.

9 Ocak Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 4 derece arasında seyredecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 12 ile 10 derece arasında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

8 Ocak Perşembe günü beklenen şiddetli yağmurlar için hazırlıklı olunmalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymelidir. Bu, ıslanmaktan korunmalarına yardımcı olur. Yağmurlu havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak da önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakin olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.