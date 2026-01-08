HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 8 Ocak 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün içinde şiddetli yağmurlar etkili olacak. Sıcaklık 14 ile 9 derece aralığında değişecek. Öğle saatlerinde yağış bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü hava genellikle güneşli, sıcaklık ise 11 ile 4 derece arasında olacak. 10 Ocak Cumartesi bulutlu ve güneşli bir gün yaşanacak. Hava koşullarını dikkate almak, planlarınızı yaparken önem taşıyor.

Manisa Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Manisa'da 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Günün ilerleyen saatlerinde şiddetli yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar ise 14 ile 9 derece arasında değişecek. Günün ilk saatlerinde hava sakin görünecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu koşullara dikkat etmek önemlidir.

9 Ocak Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 4 derece arasında seyredecek. 10 Ocak Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 12 ile 10 derece arasında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

8 Ocak Perşembe günü beklenen şiddetli yağmurlar için hazırlıklı olunmalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymelidir. Bu, ıslanmaktan korunmalarına yardımcı olur. Yağmurlu havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak da önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakin olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi
Trump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çektiTrump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.