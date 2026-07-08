Manisa Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacaktır. Nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgar hızı 3 ile 4 km/saat arasında değişecek.

Bugün Manisa'da hava oldukça sıcak. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle 11:00 ile 16:00 arasında güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Şapka takmak cilt sağlığı için gereklidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 33 derece olması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık 34 dereceye çıkabilir. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 36 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak havaya karşı serin yerlerde vakit geçirmek faydalı olacaktır. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Düzenli su içerek vücudun su dengesini korumak önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığın korunmasına yardımcı olur. Gerekirse dinlenmek gerekir.

Manisa'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar sürecek. Sıcak havaya karşı önlemler alarak keyifli bir gün geçirmenizi dilerim.