Manisa Hava Durumu! 09 Haziran Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı, Manisa'da hava durumu değişken olacak. Kent genelinde bazı bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. Gök gürültüsü de etkili olabilir. Diğer bölgelerde sıcaklık 34 derece civarında seyredecek. Manisa Merkez, Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Bu bölgelerde en düşük sıcaklık 19 derece. En yüksek sıcaklık ise 34 derece civarında tahmin ediliyor. Yağış anında nem oranı %77'ye yükselebilir. Kuzeydoğudan saatte 11 km hızla esecek rüzgar etkili olacak.

Gelecek günlerde Manisa'da hava durumu stabilleşecek. 10 Haziran Çarşamba günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık yaklaşık 32 derece olacak. 11 Haziran Perşembe günü ise hava daha da ısınacak. Sıcaklık 33 dereceye yükselebilir. 12 Haziran Cuma günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 33 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Sürüş esnasında dikkatli olmak gerekmektedir. Sıcak günlerde bol su tüketmek faydalıdır. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.