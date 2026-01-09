HABER

Manisa Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu 9 Ocak 2026 Cuma günü genellikle güneşli geçecek. Sıcaklık 11 derece civarında olacak ve açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunacak. Ancak, gün içinde hafif yağmur bekleniyor ve yanınıza şemsiye almanız faydalı olacak. Önümüzdeki günler ise daha değişken seyredecek ve 10 Ocak'ta 14 derece sıcaklık ile yağmur geçişleri yaşanacak. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın.

Doğukan Akbayır

Manisa'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli. Sıcaklık 11 derece civarında olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Ocak Cumartesi günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 14 derece civarında olacak. 11 Ocak Pazar günü yer yer sağanaklar yaşanacak. Hava tahmini 12 derece civarında. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek akıllıca olacak. Planlarınızı esnek tutmak da önemli.

Manisa'da hava durumu, kış aylarında hızla değişebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek gerekiyor. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak, olumsuz sürprizlerle karşılaşmamak adına önemlidir.

hava durumu Manisa
