Manisa Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Manisa’da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 34 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %22 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Manisa’da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar 16 ile 33 derece arasında olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 19 ile 36 dereceye yükselebilir. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklıklar 20 ile 36 derece arasında olacağı öngörülüyor. Rüzgar hızı gün boyunca saatte 2 ile 5 kilometre arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak ve bol su içmek önerilir. Hafif kıyafetler tercih etmek güneşten korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın düşük hızı, havanın daha nemli hissettirebilir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Gerekirse serinletici ürünler kullanmak faydalıdır.

Manisa’da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacaktır. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.