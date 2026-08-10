Manisa Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 38 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 24 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklık değerleri, Manisa'nın yaz koşullarını yansıtıyor. "Manisa hava durumu" aramalarında bu değerler sıkça karşımıza çıkıyor.

Güneşli bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su tüketimi önem kazanıyor. Gün boyunca bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 11 Ağustos Salı günü, yine sıcaklık 38 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 23 dereceye düşecek. 12 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 38 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı ise 25 derece olması öngörülüyor. 13 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu bilgilerin "önümüzdeki günlerde hava durumu" aramalarında kullanıcıların ilgisini çekmesi muhtemel.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneşten korunmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek gereklidir. Ayrıca, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sağlığınız için önemlidir. Yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.