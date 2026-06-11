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Manisa Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 11 Haziran 2026 Perşembe itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli. Bugün sıcaklık 34 dereceye yükselecek, gece ise 16-17 derece arasında değişecek. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor. Gelecek günlerde de benzer sıcaklıklar olacak. Aşırı sıcakların sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Dışarıda bulunanların bol su içmesi ve güneşten korunması önem taşır.

Manisa Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 11 Haziran 2026 Perşembe. Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar hafif esintiler şeklinde esecek.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Tarım faaliyetleri açısından da elverişlidir. Aşırı sıcakların sağlık sorunlarına yol açabileceğini unutmamak gerekir. Bunun için dışarıda kalacaklar bol su içmelidir. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmaları önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağına bakalım. 12 Haziran Cuma günü sıcaklık 34 derece civarında olacak. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 28 ile 29 derece arasında seyredecek. Hava koşulları genelde güneşli ve sıcak kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için yine uygundur.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini göz ardı etmemek gerekir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek ve güneşten korunmak önerilir.

Manisa'da 11 Haziran 2026 Perşembe hava durumu sıcak, güneşli. Önümüzdeki günler de benzer hava koşulları gösterecek. Açık hava etkinlikleri ve tarım için uygun bir dönemdesiniz. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini ihmal etmemek önemli. Dışarıda kalacakların su içmeleri ve güneşten korunmaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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