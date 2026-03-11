HABER

Manisa Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 11 Mart 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 3-4 derece, öğle saatlerinde ise 19-20 dereceye yükselecek. Öğle saatlerinde güneşli bir görünüm söz konusu. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden düşecek. Önümüzdeki günlerde ise hava genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı tedbir almak faydalı olacaktır.

Simay Özmen

Manisa'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü, hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 - 4 derece civarındadır. Hava çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 - 20 dereceye yükselecek. Hava yer yer güneşli görünümde olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 3 - 4 dereceye düşer. Hava bulutlanacaktır. Günün farklı saatlerinde farklı hava koşullarıyla karşılaşabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Manisa'da hava genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 12 Mart Perşembe günü, sıcaklık 2 - 3 derece civarında seyredecek. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişiklik gösterecek. 13 Mart Cuma günü, sıcaklık yine 2 - 3 derece civarında olacak. Hava bol güneş ışığı alacak. 14 Mart Cumartesi günü, hava sıcaklığı 4 - 5 derece seviyesine çıkacak. Hava puslu ve güneşli görünümde olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük seyredebilir. Dışarı çıkarken yanınıza ceket almak faydalı olacaktır. Özellikle sabah saatlerinde hava çok bulutludur. Güneş ışığından tam olarak faydalanamayabilirsiniz. Güneş ışığından yararlanmayı planlayanlar için öğle saatleri daha uygundur.

Manisa'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu değişken olacaktır. Farklı saatlerde farklı hava koşulları ile karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde hava genellikle güneşli ve ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğinden, uygun kıyafetler giymeniz önerilir.

hava durumu Manisa
