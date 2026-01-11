HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olarak belirlenmiştir. Sıcaklıklar gün içinde 4°C ile 12°C arasında değişecek, ertesi gün ise soğuk havanın etkisi ile 5°C ile -1°C seviyelerine düşecektir. Salı günü güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıklar 6°C ila 0°C arasında gerçekleşecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve güncel hava tahminlerini takip etmek, planların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için oldukça önemlidir.

Manisa Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Manisa'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu, hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 10°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklıklar 4°C ile 12°C arasında değişim gösterecek. Pazartesi günü hava daha soğuk olacak. Sıcaklıklar 5°C ile -1°C arasında olacak. Salı günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 0°C arasında değişecek. Çarşamba günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 1°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekmektedir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Islanmaktan kaçınmak için bu önlemler alınmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek akıllıca olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmak gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da sabaha karşı peş peşe depremlerManisa'da sabaha karşı peş peşe depremler
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Yol çöktüİstanbul'da sağanak etkili oldu: Yol çöktü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.