Manisa Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu, hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 10°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklıklar 4°C ile 12°C arasında değişim gösterecek. Pazartesi günü hava daha soğuk olacak. Sıcaklıklar 5°C ile -1°C arasında olacak. Salı günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 0°C arasında değişecek. Çarşamba günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 1°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak gerekmektedir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Islanmaktan kaçınmak için bu önlemler alınmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek akıllıca olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmak gerekir.