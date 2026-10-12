Manisa Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 12 Ekim Pazartesi 2026 tarihindeki hava durumu, Ege Bölgesi'nin sonbahar özelliklerini yansıtıyor. Sıcaklık gündüz 19 - 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerine doğru serinleme bekleniyor. Havanın genel hatlarıyla parçalı bulutlu olması, açık alan aktiviteleri için elverişli. Ancak, gün içinde belirli noktalarda yağışlar görülebilir. Bu durum, dışarıda vakit geçirenleri hazırlıksız yakalayabilir.

Manisa'nın doğal yapısı, sonbaharda kendine özgü bir atmosfer sağlar. Hava durumu, tarım açısından önemlidir. Manisa hava durumu tahminleri dikkatlice takip edilmelidir. Bugünkü hava durumu, tarımsal faaliyetlerde önemli veriler sunar. Çiftçilerin hangi önlemleri alması gerektiğini belirtebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Haftanın ortalarında yağışlı hava koşulları bekleniyor. Bu durum, Manisa'daki günlük aktivitelerin planlanmasında dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor. Sıcaklık ortalaması 18 - 23 derece arasında olacak. Alan kullanımında esneklik gerekecek. Yağışların artması, açık hava etkinlikleri için alternatif planlar yapmayı gerekli kılabilir.

Dışarıda zaman geçirmeyi planlayan bireylerin hazırlık yapmaları faydalı olabilir. Şemsiye ve yağmurluk almak mantıklıdır. Ayrıca, soğuk havaya karşı birkaç kat giysi almak akıllıca bir seçenektir. Rüzgârlı havalarda katmanlı giyinmek vücut ısısını korur. Gün içinde hava durumu takibi yapmak, acil durum hazırlık seviyesini artırabilir.

Manisa’da 12 Ekim 2026 tarihli hava durumu, hafif yağışlar ve sıcaklık farklılıklarıyla dinamik bir günü işaret ediyor. Özellikle hava değişikliklerini göz önünde bulundurarak dışarıda vakit geçirmenizi öneriyoruz. Manisa'nın iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla birleştiğinde sonbahar günleri unutulmaz anılar biriktirmek için harika bir fırsat sunuyor.