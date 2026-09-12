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Manisa Hava Durumu! 12 Eylül Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'nın 12 Eylül 2026 tarihindeki hava durumu, şehirde dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygun görünüyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde serin bir atmosfer hâkim. Kuru ve az bulutlu hava, tarihi yapılar ve yeşil sokaklar arasında keyifli yürüyüşler yapma imkanı sunuyor. Ancak, pazartesi günü için sıcaklıkların 18 ile 21 derece arasında olacağı göz önünde bulundurulmalı.

Manisa Hava Durumu! 12 Eylül Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Manisa'nın güzellikleri arasında, 12 Eylül Cumartesi 2026 tarihi için hava durumu dikkate değer. Yazın son günlerinde, şehir geçiş dönemine girmiştir. Hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değişiyor. Özellikle sabah serin, öğle saatlerinde ise ılık bir atmosfer hakim. Bu durum, Manisa'da geçireceğiniz gün için ideal bir iklim sunuyor.

Bugünkü hava durumu nasıl? Manisa'da genel olarak kuru ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Cıvıl cıvıl yeşil sokaklar ve tarihi yapılar arasında dolaşmak keyif veriyor. Hafif bir rüzgar, güne olan keyfinizi artıracaktır. Belirli saat aralıklarında kuvvetli rüzgarlar oluşabilir. Ancak, genel hava durumu, insanların dışarıda vakit geçirmesine olanak tanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Eylül Pazar günü hafif bir serinlik ile başlanacak. Kısmi bulutluluk ile hava sıcaklıkları 20 - 23 derece dolaylarına yükselecek. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle biraz daha giyinmekta fayda var. Pazartesi günü için sıcaklık değerleri 18 - 21 derece arasında kalacak.

Değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle dışarıda zaman geçireceklerin, ani rüzgarlara karşı hazırlıklı olması öneriliyor. Güneşli bir havaya çıkıyorsanız yanınıza hafif bir hırka almayı düşünebilirsiniz. Akşamları hava serinleyebilir. Ayrıca, hava alan kıyafetler giymek de önemlidir. Manisa'da tarih ve doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için bu ipuçlarını aklınızda bulundurmalısınız.

Manisa'da 12 Eylül Cumartesi ve sonraki günlerde hava durumu elverişli. Doğal zenginlikleri keşfederken güzel havanın tadını çıkarmak için uygun planlar yapmanız iyi olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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