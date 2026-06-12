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Manisa Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 33-34 derece civarında, gece ise 17-18 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar Ege ve Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Düşük yağış ihtimali, özellikle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Bol su tüketmek, hafif giysiler tercih etmek ve güneş koruyucu kullanmak sağlık açısından önem arz ediyor.

Manisa Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33-34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 17-18 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Ege ve Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Yağış ihtimali oldukça düşük; yaklaşık %10 civarında.

Gelecek günlerde hava durumu, 12 Haziran Cuma gününden biraz daha serin olacak. 13 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 28-30 derece civarında bekleniyor. 14 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 29-32 derece arasında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış ihtimali de düşük kalacak.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek de gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Şapka takmak da önerilmektedir. Sıcak günlerde, çocuklar ve yaşlıların aşırı sıcaklardan korunması çok önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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