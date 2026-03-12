HABER

Manisa Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu bugün genellikle bulutlu ve güneşli. Gün içerisinde sıcaklık 19-22 derece arasında değişirken, gece sıcaklıkları 2-3 derece seviyesinde seyredecek. Rüzgar hafif esiyor ve nem oranı orta düzeyde kalıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 17-18 derece olacağı tahmin ediliyor. Rahat kıyafetler giymek ve hafif ceket almak dışarıda geçirilen zaman için öneriliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, Manisa'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19-22 derece arasında. Gece ise sıcaklık 2-3 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı orta seviyelerde seyrediyor.

Önümüzdeki günlerde, hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma ve 14 Mart Cumartesi günlerinde gündüz sıcaklıkları 17-18 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 2-3 derece civarında öngörülüyor. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı orta seviyelerde kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirirken rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olduğu için yağışa karşı koruyucu önlemler almanıza gerek yoktur.

Manisa'da 12 Mart Perşembe ve önümüzdeki birkaç gün boyunca hava durumu ılıman ve rahat geçecek. Dışarıda vakit geçirirken rahat kıyafetler giymeyi unutmayın. Sabah ve akşam hafif bir ceket önerilir.

