Manisa Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. Manisa'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 derece civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 23-24 derece arasında kalacak. Bu sıcaklık, Manisa'nın yaz koşullarına uygun. Hava durumu sıcak ve kuru olacak.

Manisa'da bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu durum, hava sıcaklığını hissettirecek. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi tavsiye edilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. 15 Ağustos Cumartesi ve 16 Ağustos Pazar günlerinde benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkat edilmesi önemlidir.

Sıcak hava koşullarında güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif giysiler giyilmesi önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da önemlidir.

Sonuç olarak Manisa'da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarına dikkat edilmeli. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için önlemler alınmalıdır.