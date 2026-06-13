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Manisa Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 13 Haziran 2026 tarihinde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçiyor. Gündüz sıcaklıkları 28 - 30 derece aralığında seyrederken, akşam sıcaklığı 16 - 18 dereceye düşecek. Hava nem oranı %40 - %50 seviyelerinde bulunacak. İlerleyen günlerde sıcaklıklar 30 - 34 dereceye ulaşacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunması ve bol su tüketmesi öneriliyor. Hafif kıyafetler giymek de sağlıklı bir tercihtir.

Manisa Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi. Manisa'da hava durumu genel olarak güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 28 - 30 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 - 18 dereceye düşecek. Hava nem oranı %40 - %50 seviyelerinde bekleniyor. Rüzgar hızı ise 5 - 10 km/saat arasında değişecek.

Haziran ayı Manisa'da sıcak ve güneşli günlerin hakim olduğu bir dönemdir. Gündüzleri sıcaklık 30 - 35 derece arasında değişir. Geceleri ise sıcaklık 15 - 20 derece civarındadır. Yağış ihtimali %10 - %20 seviyelerindedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 27 - 29 derece arasında olacak. 15 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 30 - 32 dereceye yükselebilir. 16 Haziran Salı günü hava sıcaklıkları 32 - 34 dereceye ulaşacak.

Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Güneşten korunmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek tavsiye edilir. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak faydalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek de iyi bir seçenektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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