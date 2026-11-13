Manisa Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'nın hava durumu, 13 Kasım Cuma 2026'da merakla bekleniyor. Bugün güneşli bir gün var. Arada bulutlar olsa da, genel olarak hava güzel. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında. Bu sıcaklık, dışarıda keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor. Ancak gün içinde hafif rüzgar esebilir. Açık alanlarda bu rüzgar, serin hissetmenize neden olabilir.

Bugünkü hava koşulları, açık havada yürüyüş veya piknik için uygun. Manisa'nın doğal güzellikleri, bu günde daha belirgin. Yeşil alanlar ve parklarda zaman geçirmek keyifli olacaktır. Fakat gün içinde beklenmedik yağışlar olabilir. Bu yağışlar, dışarıda zaman geçirenlerin planlarını etkileyebilir.

Gelecek günler için hava durumu benzerlik gösterecek. Hafta sonunda hafif bulutlu gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında devam edebilir. Ancak arada bazı yağışlar da görülebilir. Bu nedenle hava durumu değişimlerine dikkat etmek önemli. Dışarı çıkmadan önce havayı kontrol etmek iyi bir strateji olabilir.

Yağışların beklendiği durumlarda sürücüler ve yayalar için dikkatli olmak şart. Yolculuk öncesi hava durumu kontrolü, özellikle sürücüler için hayati önem taşıyor. Açık havada zaman geçireceklerin de güneş ışığından korunması lazım. Değişken hava koşullarına göre giysi seçimi yapmak faydalı olacaktır.

Manisa'da 13 Kasım Cuma günü hava durumu keyifli. Ancak önümüzdeki günlerdeki değişikliklere dikkat etmek gerekiyor. Bugünün tadını çıkarırken, gelecek günler için hazırlıklı olmak avantaj sağlar.